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Россия может опередить США по объему промышленного майнинга

Нефтяники пересматривают стратегии с упором на использование попутного нефтяного газа (ПНГ) в дата-центрах. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.

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«Фактически дополнительный стимул получит полезная утилизация попутного нефтяного газа через дата-центры для майнинга. То есть ПНГ будет в существенно большем масштабе сжигаться для выработки дополнительной электроэнергии с целью питания центров обработки данных на удаленных месторождениях углеводородов», – объяснил Рунец.

Эксперт отметил, что это позволит отечественным компаниям утилизировать примерно половину от всего ПНГ, ежегодно сжигаемого на факелах и рассеиваемого в атмосферу – порядка 10 млрд куб. м в год.

Ранее стало известно, что майнеры в Иркутской области за год стали потреблять на 32% больше электричества. В Приангарье с 2020 года потребление электрической энергии возросло почти на 20% – с 56 млрд кВт-ч до 66,8 млрд кВт-ч. В категории «население» – на 31%, с 7,2 млрд кВт-ч до 9,5 млрд кВт-ч в 2023 году. В июле 2024 года рост потребляемой мощности майнингом к июлю прошлого составил почти 32% – 1107 МВт против 842 МВт соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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