Кредитка 0% от Своего Банка — в топ-5 кредитных карт

Финансовый портал Bankiros.ru составил рейтинг кредитных карт российских банков с наиболее выгодными условиями. Кредитка 0% от Своего Банка с бесплатным пополнением и снятием наличных в любых банкоматах заняла четвертое место.

Авторы исследования учитывали кредитную ставку продукта, стоимость обслуживания карты, наличие льготного периода, наличие кешбэка и другие показатели. Кредитка 0% получила высокие оценки аналитиков в таких критериях, как продолжительность льготного периода и лимит кредитования, максимальная процентная ставка и сумма минимального платежа, требования к заемщикам, срок рассмотрения заявки и география доставки. Кредитная карта от Своего Банка с лимитом до 300 000 рублей позволяет оплачивать любые товары и услуги без комиссии и получать привилегии по программе «Привет, МИР!».

Ранее продукт Своего Банка был признан победителем премии Digital Leaders Award 2024 в категории «Кредитование» и вошел в шорт-лист XV ежегодной премии в области сервиса и качества товаров и услуг «Выбор потребителей – 2024».

Напомним, Кредитка 0% от Своего Банка предоставляет возможность пользоваться заемными средствами без процентной ставки. Пользователи оплачивают только те дни, в которые пользовались деньгами банка, из этого и складывается плата за обслуживание. Она составляет от 9 до 199 рублей в день и определяется индивидуально.

Узнать подробнее о Кредитке 0% и подать заявку на оформление можно в мобильном приложении и на сайте банка. Свой Банк примет решение в течение пары минут и доставит карту бесплатно.