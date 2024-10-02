Новый облик Иркутска: «Стрижи Сити» меняют город

ЖК "Стрижи Сити". Фото предоставлено компанией.

«Все мы немножко дети»

— Девелопмент – это всегда риск. На протяжении многих лет мы рискуем – по-доброму, по-хорошему: как воспримут наши идеи? Понравятся ли наши находки и решения? – поделился на презентации генеральный директор «Восток Центр Иркутск» Михаил Сигал.

Михаил Сигал. Фото предоставлено компанией.

О новой философии для «стрижителей» – жителей ЖК «Стрижи Сити» – участники презентации узнали во время экскурсии. Маленькая дверца в большой мир находится на улице Култукской, в доме №16. Чтобы добраться до неё, нужно всего лишь свернуть с тротуара на дорожку, пролегающую между зелёных холмов, и пройти через арку в форме сердца, символизирующую любовь к Иркутску. Пройдя сквозь цветочные клумбы с розами, вы оказываетесь в сказочном месте: вечерняя подсветка, живая музыка, секретные зелья из рук чародея-травника и совершенно удивительное пространство.

ЖК "Стрижи Сити". Фото предоставлено компанией.

Во дворе жилого комплекса девелопер нарисовал и воплотил мечту, создав уникальный Хоббит-таун. В волшебной стране, как её называют «стрижители», есть удивительные домики хоббитов, где можно удобно расположиться в кресле-мешке и окунуться в детство. Зелёные газоны и многоуровневые горки ждут своих исследователей, а батуты станут настоящим аттракционом для детей, обещая незабываемые впечатления и радость от каждого прыжка.

"Домик хоббита". ЖК "Стрижи Сити". Фото предоставлено компанией.

Топиарные фигурки милых животных украшают этот маленький уголок счастья. В нём есть двухуровневая прогулочная зона с мостом: сказочный Хоббит-таун на первом уровне и лаунж-площадку для спокойного отдыха, чтения, занятий йогой – на втором, соединяет парящий мост. Вечером, когда включается подсветка, кажется, что мост парит в воздухе. Подобного в Иркутске не делал еще никто.

ЖК "Стрижи Сити". Фото предоставлено компанией.

Амфитеатр, где можно проводить собрания, праздники и смотреть фильмы под открытым небом, дополняет эту волшебную картину. Огромная песочница с ручным экскаватором не оставит равнодушными ни маленьких «стрижителей», ни их родителей. А растения для ландшафтного дизайна в Хоббит-тауне подобраны так, чтобы придомовая территория оставалась выразительной в любое время года.

ЖК "Стрижи Сити". Фото предоставлено компанией.

– Кем бы мы ни были: бизнесменами, инженерами, строителями, очень важными людьми или не очень важными, – всегда стоит помнить, что внутри мы все немножко дети, – обратилась к гостям презентации заместитель генерального директора компании «Восток Центр Иркутск» Наталья Зверева. – Нашим Хоббит-тауном мы приглашаем немного помечтать, вспомнить себя ребенком – ведь именно это состояние позволяет нам ничего в жизни не бояться, рисовать себе любые мечты и прыгать высоко.

Наталья Зверева. Фото предоставлено компанией.

«Стремимся заглянуть в будущее»

Первая очередь «Стрижи Сити» – «три сердца» по улице Лызина – стали первым в Иркутске объектом, где девелопер предусмотрел действительно закрытый двор без машин, велосипедные и колясочные комнаты в подъездах, лапомоечные для собак. Применил новаторскую для Иркутска пластику фасада. Новые блок-секции «Стрижи Сити» по улице Култукской,16 – это следующий шаг в развитии проекта. Именно эти дома вобрали в себя самые актуальные архитектурные, фасадные, цветовые решения и декоративную подсветку здания. При этом подходы к безопасности: закрытая территория, доступ в дом через приложение, камеры наблюдения и видеодомофоны – остались неизменными.

ЖК "Стрижи Сити". Фото предоставлено компанией.

Как и широкий выбор квартир: студии и однокомнатные, двушки и трёшки, четырёх- и даже пятикомнатные! Все планировки представлены как в классической планировке, так и в евро формате. «Восток Центр Иркутск» традиционно продает квартиры в различной степени готовности – от черновой до квартир с дизайнерской отделкой «под ключ»: с интересными планировочными решениями, встроенными кухнями, сантехникой, светильниками. Можно «примерить» квартиру на себя и тут же принять решение о покупке.

Фото предоставлено компанией.

– Явный плюс – покупая квартиру с отделкой, вы можете стоимость ремонта включить в ипотеку. А ипотечный кредит, как правило, всегда дешевле прочих банковских продуктов. К тому же не надо думать о дизайн-проекте, о том, где найти хорошую бригаду отделочников. А тем, кто до покупки снимал жилье, не надо переплачивать за аренду – можно выбрать, купить и сразу переехать, – акцентировал внимание Михаил Сигал.

ЖК "Стрижи Сити". Фото предоставлено компанией.

В свою очередь дизайнеры из числа гостей отметили, что девелопер сумел не только грамотно организовать пространство и создать уют, но и придать каждой квартире индивидуальность и стиль.

Изюминкой новых блок-секций жилого комплекса, безусловно, стали видовые квартиры на верхних этажах с открытыми террасами разной площади, которые владельцы могут превратить в уютные зоны отдыха по своему вкусу.

Вид с террасы. ЖК "Стрижи Сити". Фото предоставлено компанией.

Участники презентации отметили: ЖК «Стрижи Сити» полностью преобразил район.

– Мы видим, что компания системно меняет среду. Уже сейчас очевидно, что получается классный район – и всего в 10 минутах от центра. В таких условиях не просто комфортно жить, ты по-другому ощущаешь себя в таком окружении. Тебе приятно возвращаться домой, не тянет сидеть в квартире: тут есть на что посмотреть. Чтобы сделать по-настоящему красивый, хороший проект, нужно вложить в него энергию, любовь и душу, – отметил гость презентации, основатель торговой сети «Слата» Вячеслав Заяц.

Уютная лаундж-зона в ЖК "Стрижи Сити". Фото предоставлено компанией.

Высшим пилотажем, считает Наталья Зверева, является профессиональная интуиция, которая позволяет предусмотреть все так, чтобы через пять-семь лет, увидев построенный твоей компанией дом, ты понимал: он стал лучше, чем был. Поэтому каждый раз мы стремимся все дальше и дальше заглянуть в будущее.

— Своими проектами мы всегда стараемся привнести что-то новое, интересное, — убеждён Михаил Сигал. — Мы не просто строим дома – мы меняем наш прекрасный город в лучшую сторону, стараясь создать новый облик, новую философию жизни иркутян и гостей города.

ЖК "Стрижи Сити". Фото предоставлено компанией.

Хотите узнать больше о новых возможностях для жизни в городе? Добро пожаловать в «Стрижи Сити»!

Телефон отдела продаж (3952) 22-77-77.

Сайт https://strizhi.city/

Фото: Маргарита Романова, Алексей Сулимов, Владимир Смирнов, Василий Привалов

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