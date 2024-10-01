Новости

Доверие иркутян к руководителям с возрастом снижается

58% работающих иркутян доверяют профессионализму своего непосредственного руководителя. Данные приводит сервис по поиску работы Superjob.

58% иркутян доверяют профессионализму своего непосредственного руководителя. Доверие чаще испытывают женщины, чем мужчины (64% против 52% соответственно). Полагаться на профессиональные качества начальства больше свойственно молодым людям до 34 лет (64%).

24% не доверяют руководителю в профессиональной сфере. Чем старше работники, тем больше скепсиса по отношению к компетенции начальника: больше всего тех, кто не может в полной мере положиться на профессионализм непосредственного руководителя, – среди опрошенных старше 45 лет (230%).

18% опрошенных затруднились с ответом: «Не вижу развития с моим руководителем. Нет мотивации, делегирование обязанностей и сплошные неоплачиваемые переработки».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальский риск-форум (БРИФ)
Марина Седых: «Экологическое благополучие регионов требует совместных действий крупных компаний»
Как не наступать на одни и те же грабли? На БРИФ’24 обсудят типовые ошибки проектов
Для участников Байкальского риск-форума проведут экскурсии на велосипедах
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес