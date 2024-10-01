В октябре Ингосстрах Банк начисляет кешбэк до 5% в ресторанах и кафе

Ежемесячно пользователи программы лояльности Ингосстрах Банк получают повышенный кешбэк в одной из популярных категорий. Он действует в дополнение к стандартным начислениям по картам. В октябре 2024 года бонусная категория месяца «Рестораны и кафе»: за оплату премиальной, стандартной или виртуальной картой Ингосстрах Банка вернется 5% Ингорублями от суммы трат.

Кешбэк начисляется при оплате картами в торговых точках и службах доставки готовых блюд с МСС-кодами: 5811, 5812, 5813.

Кроме кешбэка в бонусной категории месяца 5% Ингорублями начисляется за оплату покупок в категории «Автолюбитель» (заправки, мойки, шиномонтаж) и до 3% – за другие расходы. Также для держателей карт Ингосстрах Банка действует акция с повышенным кешбэком в супермаркетах: 8% по премиальным дебетовым картам и 6% – по стандартным и виртуальным картам.

Накопленные Ингорубли легко обменять на выгодные предложения у партнеров, среди которых представлены Ozon, «Спортмастер», «Детский мир», «Лэтуаль», «Лента», «Перекресток» и многие другие.