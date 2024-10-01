Всемирный день сердца в Иркутске отметили спортивно

В спортивно-оздоровительном центре «Иркут-Зенит» прошел турнир по мини-футболу, приуроченный ко «Всемирному дню сердца», между командами Сбера и Министерства здравоохранения Иркутской области. Команду министерства возглавил Андрей Модестов, министр здравоохранения Иркутской области.

«В рамках стратегического сотрудничества и партнерства мы впервые провели турнир по мини-футболу между командами Сбера и Министерства здравоохранения Иркутской области. Было интересно, атмосфера на площадке заряжала позитивом и мотивацией. Этот матч стал прекрасной возможностью показать нашу приверженность спорту, здоровому образу жизни и поддержке здоровья наших сотрудников и партнеров», – Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением ПАО Сбербанк.

«Мы рады были участвовать в товарищеском матче, который посвящен важной дате – Всемирному дню сердца. Физическая активность необходима для профилактики различных заболеваний, помогает снизить уровень стресса и улучшить настроение. Важно поддерживать все направления физической культуры и спорта среди нашего населения, спорт – неотъемлемая часть здорового образа жизни. Замечательно, что сегодня именно врачи своим примером это показывают. А также подобные мероприятия способствуют укреплению сотрудничества между организациями», – Андрей Модестов, министр здравоохранения Иркутской области.