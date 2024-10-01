Вице-премьер правительства РФ и губернатор Иркутской области посетили площадку бывшего «Усольехимпрома»

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Иркутскую область вместе с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым осмотрел объекты накопленного вреда бывшего предприятия «Усольехимпром», посетил площадку строительства производственно-технического комплекса «Восток» и провел заседание межведомственной рабочей группы по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– С 2020 года по поручению президента России проводится работа по очистке площадки бывшего «Усольехимпрома» и определению перспектив ее дальнейшего развития. За четыре года проделана огромная работа. Теперь на этой территории планируется создать Федеральный центр химии, основными задачами которого являются снижение зависимости от импорта в химической отрасли и выпуск стратегически важной продукции мало- и среднетоннажной химии. Также реализация проекта будет способствовать развитию города Усолье-Сибирское и всей Иркутской области, – подчеркнул Игорь Кобзев.

В ходе совещания зампред правительства РФ напомнил, что «Усольехимпром» обанкротился семь лет назад, вследствие чего промышленная площадка оказалась брошенной. Площадь опасного загрязнения превысила 1600 гектаров, и в том числе распространялась на реку Ангару. По поручению президента с 2020 года ликвидацией накопленного вреда на территории объекта занимаются Минприроды и «Росатом». Правительство на рекультивацию территории уже выделило 14 миллиардов рублей. На период с 2025 по 2028 годы предусмотрено еще 35,5 миллиардов. К данному моменту уже выполнен комплекс самых неотложных мероприятий.

– Специалисты ликвидировали объекты, которые представляли непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Это позволило снять областной режим чрезвычайной ситуации. То есть общими усилиями экологическая катастрофа предотвращена. Сейчас ликвидация накопленного вреда проходит в плановом режиме, – заявил Дмитрий Патрушев.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев представил ход работ по ликвидации накопленного на объекте экологического вреда. В настоящий момент на площадке бывшего «Усольехимпрома» демонтировано более 90% от общего объема надземных и подземных частей зданий и сооружений. Параллельно идут работы по созданию экотехнопарка «Восток», основная специализация которого – переработка ртутьсодержащих отходов.

– Мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Усолье-Сибирском, реализуемые Росатомом в соответствии с поручением Президента РФ, позволили снять угрозу экологии и здоровью людей. Мы видим позитивную динамику экомониторинга данной территории: объем загрязняющих веществ в городской атмосфере резко снизился. Для предотвращения аналогичных рисков в будущем Росатом создает в России эффективную систему управления опасными отходами. И как национальный технологический лидер в сфере экологии мы продолжим эту работу, предлагая инновационные решения для экологического благополучия наших граждан, – сказал Алексей Лихачев.

На совещании было отмечено, сейчас в Усолье-Сибирском реализуется уникальный проект по комплексному приведению территории в безопасное состояние. В частности, будут устранены все источники загрязнения окружающей среды, площадку полностью подготовят к дальнейшей хозяйственной деятельности. Окончание работ запланировано на 2028 год. По словам Дмитрия Патрушева, необходимо сделать всё возможное, чтобы завершить работы раньше этого срока.

Также вице-премьер отметил, что создание на территории промплощадки Федерального центра химии позволит обеспечить российской рынок отечественной химической продукцией, которая пока закупается за рубежом. Реализацией проекта занимается Минпромторг.

В рамках рабочей поездки Дмитрий Патрушев и Игорь Кобзев посетили детский стационар Усольской городской больницы. В июле текущего года здесь завершился комплексный капитальный ремонт. Сейчас учреждение оснащено новой техникой, в его структуру входят отделения патологии новорожденных, реаниматологии и педиатрии, детское хирургическое, анестезиологическое и приемное.