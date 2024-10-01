Свой Банк повысил ставки по краткосрочным депозитам для бизнеса

Свой Банк повысил процентные ставки по краткосрочным вкладам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Максимальная доходность гарантируется при оформлении депозита со сроком от трех до шести месяцев.

Процентные ставки по срочным вкладам до полугода увеличены на 1,3–2,3% в зависимости от суммы и срока размещения средств. При размещении на срок от 30 до 90 дней доходность составит от 19,0% до 19,9%, от 91 до 180 дней — от 19,5% до 20,5%. Гарантированная ставка по вкладу до востребования составляет 15,5%.

«Рост ставок по вкладам — одна из мер, направленных на поддержку компаний в текущих рыночных условиях. Мы уверены, что новые условия позволят нашим клиентам эффективнее распоряжаться своими финансами и получать ощутимую прибыль», — отметил Сергей Витковский, руководитель Центра малого и среднего бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia).

Вклад для бизнеса можно открыть на сумму от 300 тыс. до 400 млн рублей. Количество вкладов на одного клиента не ограничено. Подробную информацию о вкладах для юрлиц и ИП можно узнать на сайте Своего Банка.