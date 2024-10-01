Свой Банк показал прирост портфеля розничных кредитов

Свой Банк продолжает демонстрировать устойчивый рост на рынке розничного кредитования. По итогам лета 2024 года Банк показал положительную динамику и на начало сентября сохранил свои позиции в топ-80 крупнейших банков страны по общему объему кредитов населения.

Согласно исследованию аналитиков финансового сервиса «Бробанк», общий объем займов граждан на 1 сентября 2024 года составил 35,97 трлн рублей, что на 405,7 млрд рублей больше по сравнению с предыдущим месяцем. Из 281 кредитной организации, участвовавшей в исследовании, лишь 134 банка показали прирост, в их числе — Свой Банк. Динамика общего портфеля российских финансовых учреждений в августе составила 1,14%. За отчетный период Свой Банк увеличил портфель на 0,2% до 3,8 млрд и сохранил 77 строчку рейтинга. Общий рост портфеля Банка за лето 2024 года составил 6,5%, а с начала года — 33,8%.