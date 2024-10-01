В России предлагают ввести разовый налог на сверхприбыль банков

Аналитики рассказали, кто из банков пострадает больше всех.

В России предлагают ввести налог на сверхприбыль банков, пишут Известия. Как сообщает издание, 1 октября такой законопроект будет внесен в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

«По данным ЦБ, по итогам 2023 года совокупная чистая прибыль российских банков составила 3,3 трлн рублей. По сравнению с 2022 годом финансовый результат банковского сектора увеличился более чем в 16 раз. По прогнозу Банка России, чистая прибыль банков в 2024 году будет находиться в диапазоне 3,1–3,6 трлн рублей. В этой связи законопроектом предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы посредством введения разового налога», — говорится в документе.

Ставка налога устанавливается в размере 10% без возможности скидки при досрочной уплате.

«Сверхприбыль банков будет определяться как превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 год и прибыли за 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022 год и прибыли за 2021 год», — говорится в пояснительной записке.

Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что налог является разовым. По их оценкам, в случае его уплаты наибольший налог в процентах от ожидаемой прибыли за 2024 заплатят Совкомбанк — 6,3 млрд руб. (8,1%) и МКБ — 4,3 млрд руб. (8,0%). В меньшей степени ВТБ — 26,1 млрд руб. (6,5% от прибыли 2024), Сбербанк — 103,1 млрд руб. (4,9%), ТКС — 5,5 млрд руб. (4,7%) и БСПБ — 1,9 млрд руб. (3,3%).