«Джаз на Байкале»-2024: Жилин, Бутман и Ростоцкая станут хедлайнерами фестиваля

Мероприятие пройдёт в Иркутске с 27 по 31 октября.

– В этом году хэдлайнерами фестиваля станут два народных артиста России – джазовый музыкант Сергей Жилин и, конечно, давний друг «Джаза на Байкале» Игорь Бутман. Сергея Жилина мы привыкли видеть в популярных музыкальных шоу на телевидении, теперь у иркутян и гостей нашего города есть возможность послушать его живое выступление. Хочу отметить, что маэстро уже выступал в Иркутске, но это было десять лет назад, – говорит Александр Филиппов, основатель фестивального движения «Джаз на Байкале», руководитель и генеральный продюсер фестиваля. – Также зрители услышат пять коллективов-победителей I Всероссийского музыкального фестиваля-форума «Ангара-Джаз», который прошел в июле в музее под открытым небом «Тальцы». Теперь эти два фестиваля – одна большая джазовая история.

Гала-концерт по сложившейся традиции пройдет в Музыкальном театре им. Н. М. Загурского 31 октября. На сцену выйдет народный артист России, пианист, дирижер, бэнд-лидер, аранжировщик, композитор и педагог Сергей Жилин, а также его квинтет «Фонограф».

В инструментальной программе «Сила джаза» музыканты сыграют произведения Чика Кориа, Билли Кобэма, других легендарных музыкантов и… самого Сергея Жилина! JAZZ POWER – единственная программа «Фонографа», в которой Жилин впечатляет не только как виртуозный джазовый пианист, но и как композитор.

Также в фестивальном гала-концерте иркутскую публику ждёт новая встреча с Игорем Бутманом, маэстро выступит с Московским джазовым оркестром в рамках юбилейного тура – коллективу в этом году исполняется 25 лет. В программе юбиляров прозвучит всё самое лучшее из репертуара – знаковые сочинения современных композиторов, созданных специально для коллектива, а также джазовые стандарты и популярные российские песни в авторских аранжировках.

Ещё один хэдлайнер фестиваля – неординарная представительница московской импровизационной сцены Алина Ростоцкая. Она уже успела зарекомендовать себя как яркий бэндлидер и автор. Певица – лауреат многих международных конкурсов, полуфиналистка проекта «Большой Джаз» на телеканале «Культура». Со своим квартетом Алина Ростоцкая выступит в «Байкал бизнес центре» 30 октября. Музыканты сыграют современный авторский джаз.

Стартует фестиваль 27 октября в ТРК «Модный квартал». Послушать джаз можно будет бесплатно. Перед всеми желающими выступит ансамбль «Доктор Джаз». Музыканты исполнят популярные произведения известных джазовых мастеров, а также мелодии из своего авторского репертуара.

Помимо концерта партнеры фестиваля проведут мастер-классы, темой которых станет музыка. Например, можно будет сесть за барабаны и взять уроки игры на них, сделать своими руками значок с джазовой символикой или, вдохновившись джазом, нарисовать картину. Завершится первый фестивальный день танцевальным флэшмобом.

Прослушивания музыкантов, подавших заявки на конкурс «Джаз на Байкале», пройдут 28 октября в Иркутской детской школе искусств № 5. Лучшие конкурсанты днем 30 октября выступят в «Байкал бизнес центре» и будут награждены в рамках фестиваля «Джаз на Байкале». А вечером этого же дня в первом отделении концерта на сцену ББЦ к зрителю выйдут победители молодежного фестиваля «Ангара-Джаз».

Программа фестиваля:

27 октября 14:00 – открытие фестиваля (ТРК «Модный квартал»)

28 октября – конкурсные прослушивания (Иркутская детская школа искусств №5)

29 октября – мастер-классы для участников конкурса (Иркутская детская школа искусств №5)

30 октября

13:00 – церемония награждения участников «Джаз на Байкале» (Байкал Бизнес центр)

19:00 – квартет Алины Ростоцкой и победители фестиваля «Ангара-Джаз» (Байкал Бизнес центр)

31 октября

18:30 – гала-концерт. Сергей Жилин и квинтет «Фонограф», Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр (Иркутский музыкальный театр)

21:00 – джем-сейшн участников фестиваля в Edison bar

XIX Международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» проводится при поддержке Правительства Иркутской области и Министерства культуры Иркутской области. Генеральный партнер фестиваля компания Эн+