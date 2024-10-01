Зампред правительства РФ оценил инвестиционный потенциал Иркутской области

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев ознакомился с презентацией инвестпроектов, реализуемых на территории Иркутской области и включенных в Стратегию развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Инвестиционный потенциал Приангарья вице-премьеру представил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул, что Иркутская область – один из ключевых субъектов страны с мощным промышленным потенциалом. По итогам прошлого года Приангарье заняло 11-е место в стране по объему валового регионального производства и 8-е по индексу инвестиций в основной капитал. Объем инвестиций превысил 910 млрд рублей, увеличившись на 76 млрд рублей.

На сегодняшний день на территории региона реализуется 180 инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 3,5 трлн рублей, планируется создание 40 тысяч рабочих мест и поступление 2 трлн рублей дополнительных налоговых отчислений. Губернатор Игорь Кобзев особо отметил, что многие из этих проектов имеют общенациональное значение.

Перед началом совещания Дмитрий Патрушев осмотрел выставку продукции местных производителей. После руководители компаний – инициаторы проектов представили вице-премьеру свои доклады. О том, как реализуется проект по строительству завода полимеров в Усть-Куте, рассказал генеральный директор Иркутской нефтяной компании Яков Гинзбург. Презентацию проекта по созданию нового высокотехнологичного целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске провел генеральный директор АО «Группа «Илим» Алексей Ломко. Вице-президент АО «Русский Алюминий Менеджмент» Елена Безденежных презентовала единый промышленный комплекс производства алюминия в Тайшетском районе.

Сегодня под патронажем Минпромторга России реализуется масштабный проект по созданию Федерального центра химии в Усолье-Сибирском. О нем Дмитрию Патрушеву доложила заместитель генерального директора АО «Росхим» Марина Бортова. Кроме того, на совещании было озвучено, что в регионе сформирована крепкая основа для развития агропромышленного комплекса и выполнения задач по увеличению объемов производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса до 2030 года, которые ставит перед отраслью Президент РФ. В первом полугодии текущего года индекс производства пищевых продуктов составил почти 105 %, экспорт продукции агропромышленного комплекса в натуральном выражении увеличился на 7 %. Презентацию проекта по реконструкции Ангарской птицефабрики провел генеральный директор предприятия Дмитрий Баймашев. О проекте создания в Иркутске межвузовского кампуса рассказал ректор Иркутского национального исследовательского технического университета Михаил Корняков.

– Представленные проекты имеют высокую значимость для социально-экономического развития Иркутской области. Они затрагивают по сути дела практически все отрасли экономики: это и химический комплекс, и обрабатывающая промышленность, и цветная металлургия, это агропром. Конечно, ряд проектов способствует социальному развитию и возможности комфортно чувствовать себя в местах проживания граждан. Реализация запланированных мероприятий должна позволить улучшить инвестиционный климат, создать рабочие места. Реализация этих проектов поможет региону укрепить свои позиции в целом по экономике и развиваться дальше, – отметил Дмитрий Патрушев.

– Любой проект, особенно в начале реализации, требует внимания и поддержки. В Иркутской области внедрена комплексная система сопровождения проектов предприятий. Мы предоставляем налоговые преференции, льготные займы и другие меры. За последние пять лет региональная и федеральная поддержка проектов составила более 50 миллиардов рублей, – сообщил Игорь Кобзев.