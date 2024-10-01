Поврежденное покрытие на стеле трудовой доблести в Иркутске восстановят весной

Подрядчик проведёт работы за свой счёт.

Подрядная организация в рамках гарантийных обязательств восстановит покрытие на 25-метровом шпиле стелы «Иркутск – город трудовой доблести». Работы проведут весной следующего года с наступлением устойчивых положительных температур воздуха.

По информации специалистов, перед установкой поверхность шпиля была обработана методом напыления металлом на нержавеющую сталь. Сейчас покрытие изменило структуру. Подрядчик использовал собственную методику по выполнению такого процесса и признает ее несовершенство.

Напомним, торжественное открытие стелы состоялось 1 октября 2022 года. Монумент высотой 31 метр расположен в центре транспортного кольца у плотины ГЭС, прилегающая территория благоустроена. Подобные памятники устанавливают по всей стране в муниципалитетах, которым Указом Президента России присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».