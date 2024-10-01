В Иркутске начал работу VIII Байкальский риск-форум

Организатором мероприятия традиционно выступила Иркутская нефтяная компания.

БРИФ'24. Фото: Андрей Фёдоров

Как отметила на открытии Марина Седых (АО «ИНК-Капитал»), в 2017 году, когда БРИФ только начинался, это было корпоративное мероприятие, задуманное для того, чтобы познакомить сотрудников с понятием рисков. За восемь лет БРИФ поняли и приняли не только в Иркутске – он вырос в авторитетную площадку федерального значения, на которой выступили более 700 ведущих федеральных и региональных экспертов и топ-менеджеров ИНК и других российских компаний, было рассмотрено более 650 практических кейсов в области управления рисками, эффективности бизнеса и устойчивого развития. Общая аудитория форума составила более 3 миллионов человек.

Ключевая тема БРИФ’24, которую обозначили организаторы мероприятия – эффективное управление бизнесом в эпоху перемен.

– Это очень серьезная наука, именно благодаря управленческим законам ведущие компании чувствуют себя уверенно и стабильно, – подчеркнула Марина Седых.

БРИФ'24. Фото: Андрей Фёдоров

По мнению председателя совета директоров ИНК, для успешного развития компании в условиях динамично меняющейся реальности и смягчения рисков, нужно создавать инженерные школы по разным направлениям.

– Инженерные школы позволяют перестроить сегодняшний бизнес и адаптировать его к будущему, потому что они способны самовоспроизводить идеи, талантливых людей и специалистов. Создание инженерных школ – задача непростая и интересная, и я вместе с командой её с удовольствием решаю, – прокомментировал Николай Буйнов.

Говоря о программе форума, организаторы отметили, что один из дней будет полностью посвящён теме эффективности, и участники мероприятия вместе с внешними экспертами обсудят практические задачи – что нужно сделать, чтобы компания работала эффективно.

БРИФ'24. Фото: Андрей Фёдоров

Один из примеров эффективности работы ИНК привёл генеральный директор ИНК.

– На прошлом форуме мы говорили проблемах, существующих в Усть-Куте, где строится завод полимеров, о диспропорциях, которые сложились между производством мирового уровня и серым российским городом, и об идее создать здесь Проектный офис. Сегодня мы можем сказать, что работа над мастер-планом завершается, в ней активно участвовали и жители города, и бизнес, и власть всех уровней. И мы надеемся, что Усть-Кут приобретёт новый облик, и постоянно будет меняться в лучшую сторону.

БРИФ'24. Фото: Андрей Фёдоров

Отдельная секция в этом году будет посвящена системе менеджмента качества, о её успешном внедрении расскажут сотрудники одного из предприятий группы компаний ИНК. Марина Седых также сделала акцент на молодёжном дне форума.

– Наша компания – очень молодая, средний возраст сотрудников – 38 лет, поэтому мы уделяем огромное внимание развитию молодёжи. Не так давно состоялся Тюменский нефтегазовый форум, во время которого ректоры вузов и представители бизнеса говорили не столько о нехватке кадров в отрасли, потому что у нас не так остро стоит эта проблема, сколько о качестве молодых специалистов. Выпуская инженера, мы не просто не даём ему хороших профессиональных знаний, но и совершенно не обучаем навыкам управления, не знакомим с такими важными понятиями, как экология и производственная безопасность. Надеюсь, в скором времени картина изменится.

Также в первый день работы БРИФа состоялась пленарная сессия «От заклинаний – к делу», на котором эксперты обсудили прикладные задачи современных технологий: искусственного интеллекта, машинного обучения, робототехники, 3D-технологий.