Братская ГЭС встретила команду «100 000 километров возможностей» и поделилась экологическими достижениями

Участники уникальной автоэкспедиции «100 000 километров возможностей», проходящей при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей», побывали на входящей в энергохолдинг Эн+ Братской ГЭС.

С 27 сентября по 7 октября 2024 года участники экспедиции проводят съёмки, посвящённые строительству Байкало-Амурской магистрали и её полувековому юбилею. Братская ГЭС дала строительству магистрали свою энергию, а рельсы легендарной магистрали проходят в двух направлениях по плотине ГЭС, соединяя берега Ангары.

Специалисты основанного Олегом Дерипаской энергохолдинга Эн+ провели для гостей станции экскурсию и рассказали о масштабной программе модернизации оборудования «Новая энергия». Компания уделяет особое внимание экологической ответственности, активно внедряя современные технологии для снижения воздействия на окружающую среду и перехода к углеродно-нейтральному производству. Посетители узнали, что на станции произведена замена пятнадцати рабочих колёс гидроагрегатов, ещё три агрегата ждут своей очереди.

Экспедиция, стартовавшая 8 апреля в Москве, за семь месяцев планирует посетить популярные и малоизвестные достопримечательности страны, а также провести аудит автомаршрутов и туристической инфраструктуры. Одной из главных задач проекта является рассказ о людях, внесших вклад в развитие своей малой Родины. Кроме того, автомобилисты стремятся установить мировой рекорд пробега в границах одной страны по неповторяющемуся маршруту. Экипажи проехали уже 72 тысячи километров и посетили 67 регионов из 85 запланированных. Им предстоит преодолеть еще 28 тысяч километров.

В составе экипажей экспедиции — журналисты федеральных СМИ и организаторы проекта: Игорь Моржаретто — автоэксперт, радиоведущий радиостанции «Маяк», член Общественного совета Федерального дорожного агентства «Росавтодор», Кулямин Илья — корреспондент журнала «5 колесо», Судьбин Андрей — редактор издания «Колеса.ру», Фишер Илья — корреспондент портала «Автовзгляд».

«Мы стремимся показать, насколько богата и разнообразна наша страна, какие уникальные люди здесь живут и работают. Посещение таких объектов, как Братская ГЭС, позволяет глубже понять историю развития регионов и всей России», — отметил Андрей Леонтьев, известный автогонщик, эксперт Комитета Государственной Думы по туризму, автор и организатор проекта.