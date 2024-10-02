Специалисты ИНК вошли в число лучших на всероссийском конкурсе профмастерства

Специалисты Иркутской нефтяной компании (ИНК) вошли в число лучших на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике».

За победу боролись 42 человека из 20 регионов страны. Конкурсанты демонстрировали теоретические знания и практические навыки в области релейной защиты и автоматики, охраны труда и пожарной безопасности, оказания первой помощи пострадавшему. От ИНК в конкурсе участвовали электромонтеры по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики, а также по ремонту и обслуживанию электрооборудования .

Представители компании стали победителями конкурсного этапа по проверке знания требований нормативно-технических документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной безопасности и других специальных правил с использованием специального программного комплекса, а также этапа по проверке и регулировке электромеханических реле.

ИНК ежегодно с 2011 года проводит корпоративный конкурс «Лучший по профессии». Его цель – выявить сотрудников с высоким профессиональным и личным потенциалом. Участие в состязаниях принимают специалисты группы компаний ИНК. В этом году впервые финал конкурса состоялся в Иркутске в формате городского праздника «Фестиваль профессий». Победители были объявлены по 49 номинациям. Призерами стали 199 человек.