Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными в сентябре 2024 года, который подготовил портал Выберу.ру. В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.08.2024 г.).

В ходе исследования аналитики портала, в первую очередь, учитывали такие критерии как размер процентной ставки и полная стоимость кредита, размер ежемесячных платежей, а также сумма кредита и срок кредитования, стоимость личного страхования, если оно необходимо, отсутствие комиссий и скрытых выплат. Кроме того, учитывалась разница между минимальной ставкой и кредитными процентами в тарифах банков, а также наличие опции для понижения ставки, включая отсрочку платежа в первый месяц кредита, возможность онлайн-оформления кредита и ряд других параметров.

Кредит наличными – один из наиболее востребованных продуктов у клиентов Банка Уралсиб. Согласно статистике банка, наиболее популярен он у клиентов возрастной категории 34-44 года, проживающих в крупных городах, а также у жителей небольших городов в возрасте от 54 года и выше – кредит наличными имеет треть представителей указанных клиентских групп.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.