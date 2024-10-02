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Россия заняла третье место в мире по распространенности близорукости среди молодежи

В лидерах – Япония. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ученых из университета Чжуншань имени Сунь Ятсена.

В исследование попали 50 стран. Лидером по распространенности миопии стала Япония с показателем 85,95%. На втором месте оказалась Южная Корея (73,94%), на третьем – Россия (46,17%). Также в десятку вошли Сингапур, Китай, Греция, Италия, Индонезия, Мексика и Малайзия.

При этом наименьшую распространенность миопии зафиксировали в Буркина-Фасо (1,37%), Уганде (1,28%) и Парагвае (0,84%).

На уровне континентов лидером оказалась Азия – 35,22%, а наименьшие показатели были зафиксированы в Латинской Америке и странах Карибского бассейна – лишь 3,75%. Глобальная распространенность близорукости в мире составила 30,47%. При этом за последние 30 лет она постепенно увеличивалась: в период с 1990 по 2000 год она составляла 24,32%, в 2001-2010 годах – 25,29%, в 2011–2019-х – 29,66%, а в 2020–2023 годах – уже 35,81%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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