Иркутский алюминиевый завод получил сертификат «зеленого» алюминия

РУСАЛ стал первой международной компанией, прошедшей процедуру сертификации Green Power Aluminium. Специалисты Китайской ассоциации цветной металлургии (CNIA) во главе с руководителем Центра оценки экологически чистой продукции Ма Цунжэнем посетили и сертифицировали два крупнейших алюминиевых завода компании – Красноярский (КрАЗ) и Братский (БрАЗ), мощностью более 1 млн тонн алюминия в год каждый, а также Иркутский алюминиевый завод (ИркАЗ) мощностью 425 тыс. тонн в год. Все три завода подтвердили соответствие нормативным стандартам, установленным в рамках инициативы Green Power Aluminium.

«РУСАЛ стал первой международной компанией, получившей сертификат Green Power Aluminum, подтвердив статус глобального лидера в сфере производства низкоуглеродного алюминия. Китайские эксперты признали соответствие нашего металла самым высоким отраслевым стандартам. В настоящее время Тайшетский и Саяногорский алюминиевые заводы РУСАЛа также находятся в процессе сертификации. Мы планируем расширять сотрудничество с китайскими партнерами, внедряя инновационные подходы и устойчивые практики по всей цепочке создания стоимости», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Итоги сертификации стали очередным этапом последовательного расширения присутствия российской алюминиевой компании на китайском рынке. Стратегия компании, заложенная ее основателем Олегом Дерипаской, была ориентирована на развитие производства премиального «зеленого» алюминия, который является важнейшим элементом трансформации мировой экономики к безуглеродным продуктам и технологиям. Китай в этом контексте сегодня вырвался в глобальные лидеры, и одновременно стал крупнейшим потребителем российского металла, пока европейская экономика буксует на фоне торможения экономики из-за отказа от работы с российскими производителями.

«Мы рады видеть РУСАЛ в числе производителей “зеленого” алюминия и подтвердить соответствие компании нашим ценностям. Будучи ведущим производителем «крылатого» металла в мире, компания играет важнейшую роль в развитии глобальной экологически чистой алюминиевой промышленности. После оценки и сертификации компания может предлагать китайским потребителям низкоуглеродный алюминий с четко прослеживаемым углеродным следом. Мы надеемся, что РУСАЛ будет уделять большое внимание китайскому рынку и расширять сотрудничество с нами и другими компаниями в отрасли. Вместе мы сможем содействовать продвижению “зеленого” алюминия, способствовать его широкому применению и использовать преимущества китайского рынка, внося совместный вклад в экологичную и низкоуглеродную трансформацию экономики и качественное развитие Китая», – прокомментировал руководитель Центра оценки экологически чистой продукции CNIA Ма Цунчжэнь.

Сертификат Green Power Aluminium подчеркивает важность использования возобновляемых источников энергии (солнечной, гидро-, ветровой и геотермальной) при производстве первичного металла. Более 99% электроэнергии для выпуска металла РУСАЛ получает из возобновляемых источников. Сам процесс сертификации проходит в два этапа: дистанционный анализ на основе предоставленной информации, а затем – экспертная оценка непосредственно на производственных площадках.