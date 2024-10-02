Пенсии увеличат в России с 2025 года

Индексация на 7,3% планируется с 1 января 2025 года. Об этом пишет RT.

В 2025 году страховые пенсии проиндексируют с 1 января на 7,3%. Повышение при этом затронет как неработающих, так и работающих пенсионеров. Кроме того, по две индексации запланировано на 2026 год – на 4,5 и 5,5%, а также на 2027 год – на 4 и 4,1%.

Ранее стало известно, что основным источником дохода иркутян при достижении зрелого возраста станут государственная пенсия или зарплата – на это указали 25% и 23% горожан. 19% граждан рассчитывают на личные сбережения. На средства, вложенные в НПФ, – только 5%, а на детей – всего лишь 1 из 100 опрошенных.