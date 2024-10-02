Банк ВТБ стал главным спонсором конкурса GOOD INNOVATIONS 2024

Банк ВТБ и Российская гильдия управляющих и девелоперов подписали соглашение о поддержке банком IX Конкурса инновационных проектов в сфере недвижимости GOOD INNOVATIONS 2024.

Банк ВТБ как системообразующий банк страны обладает глубокой экспертизой в работе с недвижимостью и традиционно содействует развитию российской недвижимости. Имея большой опыт, Главный спонсор премии поможет в выявлении и поддержке инновационных проектов на территории России, чтобы продемонстрировать участникам рынка прогрессивные технологии нашего времени.

Вовк Антон Сергеевич, руководитель департамента залогов - старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО), председатель Комитета по оценочной деятельности Российской гильдии управляющих и девелоперов, сказал: «В рамках стратегии 2020-2023 Банк ВТБ реализовал масштабную цифровую трансформацию, в результате которой было внедрено огромное количество инновационных продуктов и сервисов. В стратегии на 2024-2026 год перед Банком также стоят амбициозные задачи, достижение которых невозможно без дальнейшего внедрения новейших технологий. Таким образом, мы понимаем ведущую роль инноваций в бизнес-процессах, поэтому мы поддерживаем Конкурс GOOD INNOVATIONS и верим в то, что конкурс поможет развитию рынка недвижимости в России».

«Партнерство с Банком ВТБ станет новой вехой развития премии GOOD INNOVATIONS. Инновации в недвижимости активно развиваются, в результате скорость принятия решений и автоматизация выходят на первый план. В недвижимости находится место и творчеству, и экономии, и развитию — всё это отражается в инновациях, и мы приветствуем Главного спонсора конкурса», — прокомментировала Елена Бодрова, исполнительный директор, вице-президент РГУД.