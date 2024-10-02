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Иркутяне поддерживают введение штрафов за выгул опасных собак без намордника

Чаще других законопроект поддерживают респонденты, имеющие детей. Данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за выгул собак опасных пород без поводка и намордника: ответственность за нарушения составит до 3 тысяч рублей для физлиц, до 10 тысяч – для юрлиц. Согласно опросу Superjob, большинство иркутян (74%) одобряют это решение: «Поддерживаю, но считаю, что штрафы должны быть намного выше»; «Такой закон необходим для исключения нападения собак опасных пород на людей, особенно на детей».

Женщины чаще соглашались с введением штрафов: 80% против 68% среди мужчин. Еще выше уровень поддержки среди респондентов, имеющих детей, – 87%.

Большинство владельцев собак также одобряют ужесточение правил выгула: 72% среди них поддерживают нововведение, приводя в пример трагические случаи травм и даже гибели собак мелких пород от более крупных. Тем не менее, такой закон чаще поддерживали те, у кого нет собак – 85%.

Не поддержали парламентариев только 8% иркутян: «Не существует опасных пород собак. Имеют место быть хозяева, не знающие, как содержать, обучать, поддерживать хорошее психологическое состояние питомца».

Затруднились с ответом 18% опрошенных: «Укусить может и неопасная порода»; «Можно ввести штраф по поводу намордников для тех, кто не прошел курс дрессировки».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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