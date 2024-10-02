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Россельхозбанк выпустил лимитированную серию монет ко Дню учителя

Ко Дню учителя (5 октября) Россельхозбанк подготовил подборку серебряных монет, которые символизируют высокие достижения и вклад педагогов в развитие общества и призваны напоминать о благодарности за их труд.

В серии монеты «Самый лучший класс», «Школьная пора», монеты с изображением писателя Ф.М. Достоевского, поэтов Н.А. Некрасова и А.А. Фета и другие сюжеты.

Каждая монета отчеканена из серебра 925 или 999 пробы и имеет диаметр 33-38,61 мм.

«Учителя играют ключевую роль в формировании будущего нашей страны, и мы считаем важным подчёркивать их работу. Специальная подборка памятных монет — это наш способ выразить уважение и признательность за их неоценимый вклад в образование и воспитание молодежи», — отметил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Михаил Ферапонтов.

Помимо символического значения памятные монеты из драгоценных металлов имеют тенденцию дорожать, что позволяет рассматривать их в качестве инвестиционного инструмента.

Монеты доступны для покупки на официальном маркетплейсе coins.rshb.ru и в офисах РСХБ во всех регионах присутствия банка.

Реклама. Иркутский региональный филиал АО "Российский Сельскохозяйственный банк". Россельхозбанк erid:2VfnxxSDpL8

/ Сибирское Информационное Агентство /
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