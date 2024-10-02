Мастер-план Усть-Кутского района предусматривает привлечение инвестиций до 470 млрд рублей

В Усть-Кутском районе завершается разработка мастер-плана. Инициатором проекта выступила Иркутская нефтяная компания (ИНК). По предварительным оценкам экспертов, для комплексного развития территории возможно привлечь до 470 млрд рублей до 2035 года.

В рамках базового сценария мастер-плана, 59,5 млрд рублей будут направлены на развитие инфраструктуры района, что позволит увеличить валовый городской продукт в 1,6 раза и создать до 12 тысяч новых рабочих мест. На сегодняшний день в документ вошло 230 проектов и инициатив, часть из них поступила от местных жителей.

Завершающим этапом стала презентация инвестиционных лотов 30 представителям бизнеса в рамках первой выездной сессии Байкальского риск-форума, которая состоялась в Усть-Куте. Потенциальным инвесторам из Иркутска, Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Красноярска показали возможные точки экономического роста. В перспективе Усть-Кутский район может стать центром устойчивого развития и инноваций, опираясь на потенциал зеленой газохимии, лесной промышленности, укрепляя положение ключевого транспортного узла БАМа и крупного порта Осетрово.

Делегация инвесторов ознакомилась с участками, предусмотренными под строительство отелей, глемпинга, торгово-развлекательного комплекса. Также участники выездной сессии посетили лыжную базу, санаторий, детский оздоровительный лагерь «Чайка» и другие объекты, включенные в мастер-план.

– Наш мастер-план – это не просто документ, а результат диалога с жителями. Мы учли их пожелания и идеи, чтобы создать будущее, которое будет отвечать их потребностям. При этом он уникален тем, что направлен на развитие не только города, но и всего района, включая отдаленные поселки, – прокомментировал мэр района Сергей Анисимов.

В рамках мастер-плана предполагается реконструкция существующих объектов, а также создание новых производств. В первую очередь планируется развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, обновление городской среды, развитие жилой застройки и создание туристических возможностей.

Среди обсуждаемых инициатив производство композитных стройматериалов, изделий из полиэтилена, малых архитектурных форм, строительство горнолыжной трассы, стоянки для большегрузного транспорта, технопарка для смежных производств. Рассматривается реконструкция и строительство гостиниц, отелей, модернизация санатория, турбаз.

– Сегодня индекс качества городской среды Усть-Кута составляет 147 баллов, что ниже нормы, равной 180 баллам. Для сравнения, в Казани, этот показатель уже достиг 226 баллов. Индекс складывается из анализа разных типов городских пространств, в том числе жилья, уличной инфраструктуры, зеленых территорий. Наша общая задача – поднять его до необходимых показателей, это создаст благоприятные условия для развития бизнеса и улучшения жизни населения в Усть-Куте, – подчеркнул руководитель команды-разработчиков Михаил Кузнецов.

Для реализации мастер-плана предполагается создание проектного офиса, который будет отвечать за проектирование, привлечение финансирования и работу с инвесторами, ИНК планирует войти в состав данной структуры. Для контроля за реализацией инициатив в наблюдательный совет войдут представители региональной власти.

Полный план с проектами развития территории будет опубликован на сайте мастер-плана в ближайшее время. Разработка документа завершится до конца 2024 г.

Напомним, ИНК выступила инициатором и профинансировала мастер-план Усть-Кутского района в декабре 2023г. Документ основан на анализе экономики, демографии, социальной и коммунальной инфраструктуры, улично-дорожной сети района. Также была разработана пространственная стратегия развития города.