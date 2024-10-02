Сбер снова улучшил условия по вкладам

Максимальная ставка теперь доступна на сроках до года на любые деньги и повышена до 20% годовых.

Теперь в Сбере можно оформить вклад со ставкой 20% годовых на 7-9 месяцев как на новые деньги с линейкой «Лучший%», так и на те средства, которые уже были на вкладах в Сбере с линейкой СберВклад.

По линейке СберВклад ставки на сроки до одного года распределяются следующим образом: от 7 до 9 мес. — до 20% годовых, от 3 до 6 мес. — до 18,5% годовых, от 10 мес. до 1 года — до 18% годовых. Самую выгодную ставку по СберВкладу получают зарплатные клиенты, пенсионеры, а также все, кто тратит по картам Сбера 30 тысяч рублей в месяц и имеют подписку СберПрайм.

Клиенты «Сбер Первый» имеют возможность получить ставку 21% годовых на сроках 7 – 9 месяцев по линейкам СберВклад и «Лучший%», для владельцев пакета услуг СберПремьер максимальная ставка достигает 20,5% годовых на тех же сроках.

«Мы услышали запросы наших клиентов и вернули максимальные ставки на более короткие сроки – 7 и 9 месяцев. А также сравняли максимальные ставки на «старые» и «новые» деньги. Теперь на любые средства клиент может претендовать на максимальную ставку. Мы фиксируем очень большой интерес населения к сберегательным инструментам и стараемся предложить нашим постоянным и новым клиентам самые выгодные варианты для сохранения и приумножения своих средств. Сбербанк с начала года привлек на 18,2% больше средств физических лиц на депозиты, чем годом ранее. Портфель средств физических лиц в Сбербанке на 26 сентября составляет 25,6 трлн рублей», – Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка.

СберВклад

Ставка 20% годовых действует по вкладу «СберВклад» (далее — «Вклад») сроком на 7, 8 или 9 мес. при размещении от 100 000 ₽ для зарплатных клиентов, пенсионеров или при тратах от 30 000 ₽ по любым картам СберБанка и владельцев СберПрайм. Проценты выплачиваются в конце срока или каждый месяц на выбор клиента. При досрочном расторжении договора Вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01 % годовых. Валюта «СберВклад» - рубли РФ.

Вклад «Лучший %»

Ставка 20 % годовых действует по вкладу «Лучший %» (далее — «Вклад») сроком на 7, 8 или 9 мес. при размещении от 100 000 ₽, при условии, что на момент открытия Вклада остаток денежных средств на всех вкладах в рублях РФ, открытых на имя вкладчика, рассчитанный путём сложения остатков на них на момент заключения договора и внесения денежных средств, больше или равен максимальному остатку денежных средств на всех вкладах в рублях РФ, открытых на имя вкладчика, на конец каждого дня в течение 2 мес., предшествующих мес. заключения договора, либо сумма открытия вклада равна или больше пороговой суммы для максимальной процентной ставки. При досрочном расторжении договора Вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01 % годовых. Валюта «Лучший %» — рубли РФ.