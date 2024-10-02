Рекордное количество человек обманули мошенники за сутки в Иркутской области

За день в Иркутской области мошенники обманули сразу 20 жителей – это рекордное количество в 2024 году. Потерпевшие лишились 27,1 млн рублей, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Самую крупную сумму из потерпевших – 5,7 млн рублей – перевел братский штурман, который дважды попался на уловки аферистов. В 2022 году мужчина стал жертвой лжеброкеров. В середине августа 2024 года он попытался вернуть утраченные деньги, разместив тематическое объявление. С сибиряком связался юрист-обманщик, который просил оплатить госпошлины, комиссии, страховки, после чего пропал.

Немалую сумму – 4,8 млн рублей – отдала мошенникам и 44-летняя преподаватель из Железногорска-Илимского. Ранее на электронную почту она получила сообщение якобы от портала «Госуслуги» о том, что произошла утечка персональных данных, и теперь преступники пытаются оформить от ее имени кредит. После ей позвонил «сотрудник банка» и предложил перевести деньги на «безопасный счет». Женщина доверилась и лишилась сбережений.