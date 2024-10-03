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На БРИФ’24 прошёл День эффективности

Одна из ключевых секций второго дня работы Байкальского риск-форума была посвящена инструментам повышения операционной эффективности. Эксперты поделились с участниками мероприятия практическими кейсами решения этой бизнес-задачи.

<p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

БРИФ'24. День эффективности.
Фото: Андрей Фёдоров

Обсуждение темы открыл Игорь Пешев, начальник управления АНО Федеральный центр компетенций, который поделился опытом внедрения бережливого производства в различных отраслях экономики по национальному проекту «Производительность труда». Эксперт в частности отметил, что для российской экономики эффект от проекта за шесть лет составил 434 миллиарда рублей. При этом повышение производительности труда на предприятиях-участниках достигает минимум 30%, а срок окупаемости инвестиций, которые вкладываются в развитие, примерно 3-4 месяца. Более подробно Игорь Пешев остановился на типичных проблемах производственных систем и инструментах их решения.

<p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

БРИФ'24. День эффективности.
Фото: Андрей Фёдоров

Особый интерес у слушателей вызвало выступление руководителя по эксплуатации и техническому контролю департамента производства ОА «МХК ЕвроХим» Константина Кильдюшева, который рассказал о нестандартных, в некотором роде даже парадоксальных подходах к повышению эффективности и выявлению различных рисков. Он привел в пример три проблемы, которые были устранены на предприятии с использованием теории решения изобретательских задач – ТРИЗ.

<p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

БРИФ'24. День эффективности.
Фото: Андрей Фёдоров

Как можно нестандартно мыслить, решая задачи по повышению операционной эффективности,  продемонстрировали сотрудники ГК ИНК. Так, директор дирекции добычи углеводородного сырья Максим Паращенко поделился опытом и инструментами ускорения ввода добывающих активов. Кроме этого, эксперт по процессам переработки газов (ИНК) Иван Горностаев и ведущий инженер-технолог Усть-Кутского ГПЗ рассказали о разработке проекта узла охлаждения технических пропана и бутана на входе в парк хранения сжиженных углеводородных газов, а также о его экономической эффективности.

<p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

БРИФ'24. День эффективности.
Фото: Андрей Фёдоров

Работе с персоналом по его активизации и вовлечению в непрерывный процесс повышения эффективности производства был посвящён доклад представителя АО «ТВЭЛ» Анастасии Дергуновой. Она, в частности, подчеркнула, что особое внимание в  этой деятельности в компании уделяется линейным руководителям и лидерам малых групп – то есть и самым первичным трудовым коллективам, чтобы выявить сотрудников с высоким потенциалом и сформировать кадровой резерв, а также мотивировать людей профессионально развиваться и расти.

<p>БРИФ'24. День эффективности. <div class="storyline-vrez"> <h3 class="storyline-vrez__title">Читайте также:</h3> <div class="storyline-vrez__item"> <div class="storyline-vrez__item-link"> <a href="https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=16807919&utm_source=sia&utm_medium=see_also&utm_campaign=relap_test&utm_content=storyline_vrez"> «Офис и промысел должны говорить на одном языке», – Руслан Салихов, ИНК </a> </div> <div class="storyline-vrez__item-date"> 3 октября 2024 </div> </div> <div class="storyline-vrez__item"> <div class="storyline-vrez__item-link"> <a href="https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=16807910&utm_source=sia&utm_medium=see_also&utm_campaign=relap_test&utm_content=storyline_vrez"> Чем удивляли инвесторов на «диком обеде» в Усть-Куте? </a> </div> <div class="storyline-vrez__item-date"> 3 октября 2024 </div> </div> </div> <br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

БРИФ'24. День эффективности.
Фото: Андрей Фёдоров

VIII Международный Байкальский риск-форум (БРИФ`24) проходит в Иркутске с 1 по 4 октября. Ключевая тема форума – «Эффективное управление бизнесом в эпоху перемен». Организатор мероприятия – группа компаний ИНК. На форум собрались ведущие эксперты, представители бизнеса и государственных органов для обсуждения актуальных вызовов и перспектив развития экономики в условиях глобальных изменений. В этом году форум акцентирует внимание на практических решениях для повышения эффективности бизнеса.

<p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>БРИФ'24. День эффективности.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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