На БРИФ’24 прошёл День эффективности

Одна из ключевых секций второго дня работы Байкальского риск-форума была посвящена инструментам повышения операционной эффективности. Эксперты поделились с участниками мероприятия практическими кейсами решения этой бизнес-задачи.

БРИФ'24. День эффективности.

Фото: Андрей Фёдоров

Обсуждение темы открыл Игорь Пешев, начальник управления АНО Федеральный центр компетенций, который поделился опытом внедрения бережливого производства в различных отраслях экономики по национальному проекту «Производительность труда». Эксперт в частности отметил, что для российской экономики эффект от проекта за шесть лет составил 434 миллиарда рублей. При этом повышение производительности труда на предприятиях-участниках достигает минимум 30%, а срок окупаемости инвестиций, которые вкладываются в развитие, примерно 3-4 месяца. Более подробно Игорь Пешев остановился на типичных проблемах производственных систем и инструментах их решения.





БРИФ'24. День эффективности.

Фото: Андрей Фёдоров

Особый интерес у слушателей вызвало выступление руководителя по эксплуатации и техническому контролю департамента производства ОА «МХК ЕвроХим» Константина Кильдюшева, который рассказал о нестандартных, в некотором роде даже парадоксальных подходах к повышению эффективности и выявлению различных рисков. Он привел в пример три проблемы, которые были устранены на предприятии с использованием теории решения изобретательских задач – ТРИЗ.

БРИФ'24. День эффективности.

Фото: Андрей Фёдоров

Как можно нестандартно мыслить, решая задачи по повышению операционной эффективности, продемонстрировали сотрудники ГК ИНК. Так, директор дирекции добычи углеводородного сырья Максим Паращенко поделился опытом и инструментами ускорения ввода добывающих активов. Кроме этого, эксперт по процессам переработки газов (ИНК) Иван Горностаев и ведущий инженер-технолог Усть-Кутского ГПЗ рассказали о разработке проекта узла охлаждения технических пропана и бутана на входе в парк хранения сжиженных углеводородных газов, а также о его экономической эффективности.

БРИФ'24. День эффективности.

Фото: Андрей Фёдоров

Работе с персоналом по его активизации и вовлечению в непрерывный процесс повышения эффективности производства был посвящён доклад представителя АО «ТВЭЛ» Анастасии Дергуновой. Она, в частности, подчеркнула, что особое внимание в этой деятельности в компании уделяется линейным руководителям и лидерам малых групп – то есть и самым первичным трудовым коллективам, чтобы выявить сотрудников с высоким потенциалом и сформировать кадровой резерв, а также мотивировать людей профессионально развиваться и расти.

БРИФ'24. День эффективности.

Фото: Андрей Фёдоров