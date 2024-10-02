Студенческий маткапитал хотят ввести в Иркутской области

В Иркутской области хотят ввести студенческий материнский капитал. С соответствующим предложением выступил председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников на первом заседании экспертного совета по вопросам демографического развития, сообщает пресс-служба ЗС.

По словам спикера, это может стать одной из мер улучшения демографической ситуации. За пять последних лет наблюдается снижение рождаемости в области: количество новорожденных сократилось на 24%. Число регистраций браков снизилось на 4%, расторжений – увеличилось на 10%. Молодежь не заводит детей из-за отсутствия жилья и неуверенности в будущем.

В настоящее время для создания программы студенческого маткапитала идет сбор лучших идей, после чего начнется их проработка. Также есть предложение рассмотреть дополнительную программу по типу «Молодым семьям – доступное жилье»: в планах в зависимости от количества детей снижать ставки по ипотеке.

Отметим, что с 2019 по 2022 годы более 83 тысяч семей Приангарья получили ежемесячные выплаты из федерального бюджета в связи с рождением или усыновлением ребенка, еще 88 тысячам пособие выплачивалось за рождение третьего и последующих детей в возрасте до трех лет за последние пять лет.

Кроме того, жители региона активно пользовались иными мерами поддержки: материнским капиталом, пособием на каждого ребенка в многодетной семье, единовременными выплатами за одновременное рождение нескольких детей.