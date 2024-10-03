Инвестор назвал условия успешных инвестиций в апартаменты

Эксперт рассказал, на какие нюансы обращать внимание.

Вложение средств в апартаменты продолжает оставаться актуальным вариантом инвестирования на рынке недвижимости Москвы, однако ситуация на этом рынке заметно изменилась по сравнению с несколькими годами назад. Сегодня апартаменты могут предложить выгодные условия, но для успешных инвестиций необходимо учитывать целый ряд факторов: от уровня объекта до особенностей работы с управляющими компаниями.

Несмотря на колебания рынка, апартаменты остаются одним из привлекательных вариантов для инвесторов. Однако стоит понимать, что успех вложений во многом зависит от уровня апартаментов и их соответствия ожиданиям будущих жильцов. По словам Валерия Летенкова, генерального директора «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», «чем выше уровень апартаментов, тем больше внимания следует уделять качеству отделки, оснащению и общей инфраструктуре объекта».

Одним из ключевых аспектов, которые инвесторы должны учитывать, является работа с управляющими компаниями. «Важно заранее детально обсуждать условия договора с управляющей компанией, чтобы избежать ситуации, когда вся прибыль останется у управляющей компании», — отмечает Валерий Летенков. Он также подчёркивает, что потенциальная доходность, о которой говорят управляющие компании, чаще всего представляет собой самый оптимистичный сценарий: «Оптимально рассматривать прогнозируемую доходность, деля её пополам, чтобы получить реальную картину».

Ещё один важный момент — это уровень готовности объекта и опыт управляющей компании. Апартаменты, находящиеся под управлением компаний с проверенным опытом, обладают большей стабильностью и ликвидностью. «Желательно, чтобы управляющая компания уже имела готовые проекты, которые можно оценить, а также возможность пообщаться с собственниками, уже работающими с этой компанией», — добавляет эксперт.

Инвестиции в апартаменты по-прежнему могут быть выгодными, особенно при выборе объектов с высоким уровнем готовности и надёжной управляющей компании. Однако инвесторы должны подходить к процессу осмотрительно, учитывая все возможные риски и особенности управления недвижимостью.