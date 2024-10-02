Первый умный и теплый остановочный пункт появится в Иркутске

Благоустройство общественной территории вдоль улицы Лермонтова от Игошина до Колхозной проводят в Иркутске. Что здесь создано в рамках проекта, рассказали в пресс-службе мэрии.

Тут смонтировали современное наружное освещение в виде арок, подключили подсветку, заменили тротуарное покрытие, установили скамейки и урны, провели устройство газона и живой изгороди, смонтировали лестницу и пандусы. Также в ближайшее время здесь появится первый в Иркутске умный теплый остановочный пункт.

Территорию для благоустройства, которое проводят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», выбрали жители вовремя голосования.