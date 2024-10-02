Каждый десятый россиянин хочет выйти на пенсию до 40 лет

Новое исследование «Ингосстраха» и НПФ «Социум» продемонстрировало, что 28% россиян продолжат работать на пенсии. 30% и 37% соответственно планируют больше путешествовать или освоить новую профессию. 16% хотели бы жить на даче или помогать детям с внуками, а 18% рассчитывают больше времени уделять любимому делу или хобби.

«Главный страх человека — не старение как таковое, а перспектива оказаться беспомощным, навсегда утратить привычное качество жизни. И хотя не в деньгах счастье, но нужно признать, что шансов сохранить этот уровень больше у тех, кто своевременно позаботился о своих накоплениях.

Впервые в России создан механизм стимулирования граждан к формированию своих пенсионных накоплений. Например, теперь Программа долгосрочных сбережений включает в себя адекватный механизм софинансирования, в сравнении с банковским вкладом в два раза увеличена сумма гарантирования и кратно увеличена сумма налогового вычета. А главное, есть возможность перевести в программу свои пенсионные накопления и досрочно снять средства. Это и многое другое выводит Программу долгосрочных сбережений за рамки рынка традиционных программ пенсионного страхования, делая ее одним из самых защищенных и выгодных финансовых продуктов», — отметил гендиректор НПФ «Социум», Денис Рудоманенко.

Размер желаемой пенсии россиян составил 48,2 тыс. рублей. При этом 4% хотели бы получать более 100 тыс. рублей в месяц, а 24% уверены, что смогли бы прожить на сумму меньше 20 тыс. рублей.

Самые высокие запросы у москвичей (в среднем 81 тыс. руб.), а также жителей Санкт-Петербурга и Астрахани (77 тыс. руб.). А вот жителям Махачкалы достаточно 28 тыс. руб.

«Интересны взгляды молодой аудитории до 30 лет на набор тех средств, которые они собираются использовать чтобы обеспечить себе достойное существования на пенсии. Гораздо чаще, чем в среднем, они предполагают опираться на накопительную пенсию (15%), доходы от сдачи недвижимости в аренду (13%). Молодежь лидирует также по доле доходов от инвестиций в ценные бумаги среди источников пенсионного благополучия (13%). Среди молодых людей много и тех, кто собирается жить в преклонном возрасте на доходы от предпринимательской деятельности (18%). Так что можно сказать, что молодежь уже сегодня обладает правильными представлениями о том, как нужно обеспечивать свое долгосрочное благополучие», — говорит директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец.

Согласно данным опроса большинство россиян (47%) считают идеальным возрастом выхода на пенсию диапазон с 41 до 50 лет, 31% называют 51-60 лет. Интересно, что 7% россиян готовы выйти на пенсию в возрасте до 30 лет, а 5% — 31-40 лет.

«Нет ничего удивительного в том, что современная молодежь не видит себя работающей до глубокой старости. Это точно не про лень и безответственность, как думают многие представители старшего поколения. Это про современные технологии, ускоряющие и упрощающие все процессы, сокращающие расстояния и обесценивающие низкопроизводительный труд. Именно развитие технологий дает им возможность рассчитывать на адекватный уровень жизни без необходимости “жертвовать лучшими годами своей жизни”. И Программа долгосрочных сбережений бесспорно воплощает этот подход в части управления личными финансами», — подытожил гендиректор НПФ «Социум», Денис Рудоманенко.

Исследование проведено Финансовым университетом при Правительстве РФ. В исследовании приняло участие более 6000 человек из 37 крупных и средних российских городов. Результаты исследования представлены во вложении.