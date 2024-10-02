Оперштаб для предотвращения энергодефицита создали в Иркутской области

С целью предотвращения энергодефицита на территории Иркутской области создан оперативный штаб. Подробности рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«В регионе сложилась непростая ситуация, связанная с дефицитом электрической мощности и технологическим присоединением к сетям. Для координации работы по предотвращению энергодефицита и недопущению аварийных ситуаций создали оперативный штаб», – отметил глава региона.

В его составе будут действовать четыре рабочих группы: по реализации мероприятий, направленных на снижение энергодефицита, и вопросам энергопотребления майнерами: его возглавил председатель правительства региона Константин Зайцев; по вопросу оказания содействия в технологическом присоединении к электрическим сетям – зампред правительства Георгий Кузьмин.

Также будут работать группа по принятию мер по предотвращению ЧС и выработке мер, направленных на их ликвидацию, которую возглавил первый замгубернатора Роман Колесов; и группа контроля – замруководителя аппарата губернатора и правительства Иркутской области Константин Курбатов.