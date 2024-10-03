Чем удивляли инвесторов на «диком обеде» в Усть-Куте?

Капустный пончик с байкальским омулем, сибирский ягненок на углях с кремом из кедрового ореха и соусом из пантов марала и муксун с кремом из зеленых овощей и соусом из сыворотки. Это только часть блюд из «таёжной кухни», которые представил на «диком таёжном обеде» в Усть-Куте туроператор «НУУР 1642». Бренд-шефом обеда стал «приглашённая звезда» из Красноярска - Хайям Аминов, основатель международного фестиваля «Диких ужинов» и бренд-шеф ресторана FRESCO.

Гости мероприятия - потенциальные инвесторы – участники выездной сессии Байкальского риск-форума. Членов делегации познакомили с перспективными проектами, касающимися в том числе развития комфортной городской среды, провели экскурсию по Усть-Куту и Иркутскому заводу полимеров.



«Мы сопровождаем делегации в их деловых поездках на север и не только. На мой взгляд, Усть-Кут и его окрестности в среднесрочной перспективе – весьма интересный вектор развития туризма. Это и промышленный туризм на строящемся Иркутском заводе полимеров. Это и огромное количество стоянок древних людей, богатейшая история, связанная с Хабаровым, с солеварами, БАМом. Это и одна из самых протяженных рек России – Лена, с ее живописными берегами, по которой при желании можно отправиться к Ленским столбам, Шишкинским писаницам – наскальным рисункам, созданным древними людьми более пятнадцати тысяч лет назад.» - говорит Алёна Ямщикова, директор ООО «НУУР 1642», соорганизатора культурной программы БРИФ. – И , конечно, то что ещё привлекает туристов – это аутентичная кухня. В наших планах развитие и местной гастрономии, первый шаг сделан».

После таёжного обеда гости пели песни под гитару вокруг импровизированного костра, удобно расположившись на разложенных вокруг брёвнах. Туроператор и в районе фотозоны воссоздал атмосферу привала в тайге. «Такой вкусной пищи нам еще не доводилось пробовать» - делились члены делегации своими впечатлениями.

Фото предоставлено компанией

Популяризация байкальского региона, который богат не только природой, качественными продуктами, но и талантами, историей, акцент на самобытности региона, создание новые туристических маршрутов - такие амбициозные задачи стоят перед командой НУУР 1642.



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ООО «НУУР 1642» - туроператор по Байкалу и Восточной Сибири. Основные направления деятельности компании – индивидуальные премиальные туры по Байкалу, MICE мероприятия и корпоративные программы на Байкале, джип-туры и аренда джипов, сити-туры по Иркутску, Усть-Куту, Улан-Удэ, исследовательские экспедиции, событийный и промышленный туризм.

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