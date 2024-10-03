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Ингосстрах Банк повысил ставки по специальному вкладу «Инго Выгода» для посетителей «Банки.ру»

Ингосстрах Банк увеличил ставки дохода по вкладу «Инго Выгода», запущенному совместно с маркетплейсом «Банки.ру». Рост составил в среднем 1,23 процентного пункта и коснулся всех доступных для размещения сроков депозита.

Теперь максимальный доход по вкладу «Инго Выгода» составляет 20,5% годовых при оформлении на 1 год. Для депозитов сроками в 6 и 3 месяца действуют ставки 20,1% и 18,5% годовых соответственно. Разместить во вклад можно сумму от 50 000 рублей.

Воспользоваться вкладом «Инго Выгода» могут клиенты, которые последние 90 дней не имели вкладов или накопительных счетов в Ингосстрах Банке. Продукт предлагается без опций пополнения и снятия, с выплатой процентов в конце срока.

Дополнительную выгоду до 1% годовых от суммы срочных вкладов до 2 млн рублей можно получить при оформлении подписки «Инго Плюс». Выгода доступна при покупках по картам Ингосстрах Банка от 30 000 рублей в месяц и начисляется на бонусный счет программы лояльности.

Ознакомиться с подробными условиями вклада «Инго Выгода» можно маркетплейсе «Банки.ру».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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