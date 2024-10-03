РСХБ рассказал о притоке средств граждан и бизнеса в I полугодии 2024 года

Россельхозбанк отметил рост темпов привлечения средств от населения и корпоративных клиентов – соответственно на 10% и 20% относительно прошлого года. Все привлеченные средства идут на финансирование агропромышленного комплекса. Об этом рассказал председатель правления Россельхозбанка Борис Листов на встрече с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

За первое полугодие 2024 года чистая прибыль группы Россельхозбанка по МСФО выросла в 1,7 раза относительно прошлого года и составила 26,03 млрд рублей. Объем активов Россельхозбанка превысил 5 трлн рублей.

Размер привлечённых средств от населения при этом превысил 2 трлн рублей. Темпы прироста к итогам 2023 года составили 10%. Объем привлечённых средств от корпоративных клиентов в 2024 году составляет 2 трлн рублей – рост к прошлому году 20%.

«Все привлеченные средства идут на финансирование агропромышленного комплекса. Если посмотреть структуру кредита, выдаваемого предприятиям АПК, то в 10 рублях кредита, только один рубль государственный. Средства, которые вложены в уставный капитал банка. Девять рублей - это средства наших клиентов – предприятий и населения, а также ресурсы, привлечённые с финансовых рынков. Это говорит о том, что предприятия, финансовые организации, население доверяют бизнес-модели работы Россельхозбанка, доверяют стабильности и эффективности работы отрасли в целом», - отметил Борис Листов.