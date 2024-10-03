Форум «Инвестиционный прорыв» пройдёт в Иркутске в Иркутске 17-19 октября

II Сибирский Форум малого и среднего предпринимательства пройдёт в Иркутске 17 - 19 октября. Организатором масштабного мероприятия выступает ОПОРА России при поддержке Сбера и ВТБ.

– «Инвестиционный прорыв» – это возможность для предпринимателей, инвесторов и экспертов обсудить актуальные тренды, поделиться опытом и найти новые пути для роста бизнеса в условиях современной экономики. Перед участниками форума выступят более 50 спикеров, будет задействовано 40 площадок, на которых пройдут презентации, инвестиционные сессии и круглые столы, – отмечают организаторы.

В качестве участников форума заявлены губернатор Иркутской области, предприниматели, представители государственных органов, ведущих ВУЗов города и представители более 12 регионов.

Форум пройдёт в Доме молодежи по адресу: Иркутск, ул. Декабрьских событий, 102/1

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