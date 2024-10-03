Рекорд отрасли. Борис Листов доложил Михаилу Мишустину о результатах финансирования АПК

Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов на встрече с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным рассказал о росте производства продуктов питания, в основе которого – бесперебойное финансирование. За 24 года работы РСХБ вложил в АПК более 16 трлн руб., обеспечив кредитными ресурсами 6 тыс. сельхозпроектов по всей стране.

«Россия добилась значительных весомых результатов в области сельского хозяйства. И очень приятно, что в этом есть заслуга Россельхозбанка. Сегодня каждое третье куриное яйцо, каждый второй литр молока, каждый второй килограмм говядины, свинины и птицы – производятся на фермах, фабриках и заводах, одним словом, проектах, построенных при поддержке Россельхозбанка», – отметил Борис Листов.

Объем финансовой поддержки Россельхозбанком отрасли АПК в 2024 году превысил 2 трлн рублей, что является рекордным показателем для отрасли. А за 24 года работы Россельхозбанк профинансировал агропром более чем на 16 триллионов рублей и реализовал свыше 6 тысяч инвестиционных проектов. Эти средства были выданы предприятиям крупного, малого и среднего бизнеса на запуск инновационные производства, закупку техники и оборудования, в том числе для сезонных полевых работ. Россельхозбанк финансирует агропромышленную отрасль по 5 ключевым направлениям.

Кредитование сезонно-полевых работ на 600 млрд рублей

Кредитование сезонно-полевых работа – особый приоритет для Россельхозбанка, ведь их результат лежит в основе продовольственной безопасности России. В 2024 году Россельхозбанк финансирует сезонно-полевые работы с превышением темпов 2023 года на 16%. Это позволит завершить СПР в срок несмотря на сложные погодные условия в этом году. С начала 2024 г. объём выдачи по сезонно-полевым работам, превысил 600 млрд рублей. Кредитные средства идут на покупку семян, ГСМ, минеральных удобрений, средств защиты растений. По итогам 2024 года общий объём финансирования составит 860 млрд рублей.

Экспорт сельхозпродукции растёт

Сегодня каждая четвертая тонна пшеницы, поставляемая на глобальные рынки, – российского происхождения. Россельхозбанк является основным кредитором агроэкспортеров. Общий объем выдач экспортно ориентированным компаниям с начала текущего года составил 512 млрд рублей, что на 23% выше аналогичного периода прошлого года. Банк активно участвует в выполнении поручения Президента по увеличению объемов экспорта сельхозпродукции в полтора раза к 2030 году.

Кредиты фермерам на 100 млрд рублей

Одним из приоритетных направлений деятельности Россельхозбанка является поддержка малого и среднего бизнеса: малые формы хозяйствования по отдельным направлениям сегодня обеспечивают практически 50% общего объёма производства. Три четверти всех российских фермеров-заемщиков кредитуются в Россельхозбанке. Объем выдач МСП за 2024 год достиг 100 млрд рублей. Значительная часть средств предоставляется банком – по льготной ставке.

Технологический суверенитет АПК

РСХБ профинансировал проекты, направленные на достижение технологического суверенитета в АПК на 145 млрд рублей. При поддержке банка реализуются проекты модернизации сельхозтехники и оборудования. РСХБ «Лизинг» создает все необходимые условия и продукты для того, чтобы клиенты могли приобрести технику и оборудование.

Риск – дело плодородное

Борис Листов отметил, что проектное финансирование – самое сложное и рискованное направление для банка – кредиты выдаются на срок до 15 лет. Но благодаря именно такой поддержке в России воссозданы целые отрасли сельского хозяйства – тепличное овощеводство, птицеводство, производство свинины и другие. А по всей стране работают суперсовременные производства, применяющие передовые технологии мирового уровня. С начала 2024 г. в рамках проектного финансирования Россельхозбанком выдано 656 млрд рублей.