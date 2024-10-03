Артем Жуков, ИНК: «Нужно вооружиться терпением и деньгами»

Какое значение имеют большие языковые модели (LLM) и машинное обучение (ML) в современном бизнесе? Имеет ли место эффективность или пока это только хайп? На секции БРИФа, посвященной цифровым инструментам эффективности об этом рассказал Артем Жуков, директор проекта по интеллектуальному месторождению (ИНК):

– Вокруг этой темы множество мифов. Заменит ли сотрудников ИИ? Такой риск есть, и он большой, но это все в перспективе. Всегда ли точны модели? Нет, все зависит от контекста внедрения. Просто ли внедрить? Тоже нет, потому что это всегда ведет за собой реинжиниринг процессов, а это достаточно долгая история. ИИ силен во всех областях? Если мы посмотрим общий концепт, то, наверно, да. Но если мы погружаемся непосредственно в индустрию, там возникает вопрос на чем обучалась модель. На самом деле здесь нужно вооружиться терпением и деньгами, потому что модели необходимо постоянно переобучать и оптимизировать.

Но несмотря на все эти препятствия и риски, мы видим большой потенциал в этой индустрии, которая очень стремительно развивается.

С учетом безопасности для компании мы не могли использовать внешние LLM, поэтому решили обучить свои. Первым у нас появился ассистент по работе с нормативно-технической документацией. Это очень хороший инструмент, позволяющий оперативно найти в документах нужную информацию. Им пользуются как новички, так и сотрудники, которые давно работают в компании.

Почувствовав в себе силы, мы пошли в следующий процесс, и у нас появился ассистент по методологии закупок. Третьим был ассистент по договорам. Он помогает сравнивать договоры, заполнять шаблоны, составлять дополнительные соглашения на основании основного договора и т.д. Также мы применили LLM для распределения документов, которые поступают в компанию в оцифрованном виде, и не всегда очевидно, какому подразделению они предназначены. Точность распознования для документов паспортов качества и сертификатов оборудования при этом составляет 93%.

Мы начали собирать «кубик» голосового ассистента из семейства моделей LLM. На практике все получается не так просто, как на словах. Например, нам было довольно сложно получить стабильную версию: модель «жила своей жизнью», иногда она уходила в себя и начинала рассуждать о жизни в целом. Однако нам удалось ее стабилизировать, и мы буквально с завтрашнего дня начинаем запускать ее в промышленную эксплуатацию.

БРИФ'24

Фото: Андрей Фёдоров

Справка: Large Language Model (LLM) или большая языковая модель – это глубоко обученная нейронная сеть, используемая для обработки естественного языка. LLM обучается на огромных корпусах текстов и пытается предсказывать следующий элемент текста на основе предыдущих. Возможности LLM огромны: от создания ИИ-помощников и чат-ботов до общения с данными пользователя и генерации нового контента.