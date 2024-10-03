Названы самые дефицитные профессии в Иркутской области

Эксперты hh.ru выяснили, какие специалисты по итогам сентября относятся к наиболее дефицитным в Иркутской области.

За первое полугодие 2024 года спрос на персонал в Иркутской области увеличился на 18% относительно того же периода годом ранее (в целом по России – на 23%). При этом активность соискателей выросла за то же время также на 18% (в целом по стране – на 12%).

На одну вакансию в Приагарье сейчас приходится, в среднем, 3,4 резюме (в целом по стране – 3,6), и остается ниже нормы для рынка труда, которая находится в диапазоне 4 – 7,9 резюме на вакансию. Это означает, что «рынок соискателя» сохраняется.

Если говорить о конкретных специалистах, вокруг которых по итогам сентября сложилась наиболее жесткая конкуренция среди работодателей в регионе – это специалисты по взысканию задолженности (на одну вакансию для них приходится лишь 0,5 резюме), токари (0,9), врачи, повара и дворники (по 1).

Кроме того, в топ-20 специалистов, которых особенно сильно не хватает сейчас в Иркутской области, вошли маляры, штукатуры (1,2 резюме на вакансию), сварщики и машинисты (по 1,3), монтажники, прорабы и электромонтажники (по 1,4), автослесари и автомеханики (1,5), слесари (1,7), агенты по недвижимости и продавцы (по 1,8), администраторы магазина или торгового зала (2), главные врачи и заведующие отделением (2,2), разнорабочие (2,3), водители (2,4), а также операторы станков с ЧПУ (2,5).