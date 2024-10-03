Губернатор Иркутской области встретился с новыми членами регионального правительства

Игорь Кобзев обозначил ключевые задачи, ряд вопросов взят в работу.

С 1 октября заместителем председателя правительства Иркутской области назначен Александр Галкин, осуществляющим полномочия министра строительства – Алексей Емелюков, министром цифрового развития и связи региона – Александр Селедцов.

– Основная задача – исполнение всех государственных программ и нацпроектов. Необходимо обеспечить положительную динамику по этим направлениям. Для этого у вас есть все возможности и инструменты, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Александр Галкин в должности зампреда будет курировать деятельность министерства строительства, службы государственного жилищного и строительного надзора, службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

– В первую очередь губернатор поручил продолжить реализацию программы по восстановлению пострадавших от паводков 2019 года территорий. Особое внимание уделил участию региона в новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни», который до 2030 года задаст темп развития всей строительной отрасли, – сказал Александр Галкин.

Алексей Емелюков рассказал, что для включения в новый нацпроект на текущем этапе необходимо провести подготовительную работу и разработать советующую нормативно-правовую базу.

Кроме того, Алексей Емелюков подчеркнул, что в новой должности продолжит уже взятый минстроем курс на цифровизацию отрасли, улучшение показателей по реализации нацпроектов, выполнение планов по вводу жилья и переселению граждан из аварийного фонда.

На встрече с министром цифрового и связи региона Александром Селедцовым губернатор также обозначил ряд задач. В частности, это продолжение работы по устранению цифрового неравенства и обеспечению услугами связи населенных пунктов Приангарья. Кроме того, необходимо продолжить работу по цифровизации здравоохранения и других сфер, переводу в электронный вид государственных и муниципальных услуг, выстроить взаимодействие с Почтой России по вопросам модернизации отделений почтовой связи на территории региона.

– Сегодня в Иркутской области идет работа по обеспечению связью населенных пунктов в рамках как федерального, так и регионального проектов. На Едином портале жителям Приангарья доступны более 120 государственных и муниципальных услуг, в том числе свыше 90 массовых социально-значимых услуг, идет процесс их совершенствования. Мы понимаем задачи, стоящие перед министерством в рамках национальных проектов, и стремимся к достижению обозначенных целей, – отметил Александр Селедцов.