«Офис и промысел должны говорить на одном языке», – Руслан Салихов, ИНК

БРИФ'24

Фото: Андрей Фёдоров

Для компании, привлекающей специалистов на работу вахтовым методом, важно, чтобы и офис, и промысловые подразделения транслировали одну и ту же корпоративную культуру, говорили на одном языке. Поэтому в Иркутской нефтяной компании разработали курс «Школа начальников цехов», где обучают руководителей цехов и их первых заместителей так называемым «мягким навыкам».

Руслан Салихов, управляющий директор – главный инженер, член правления ИНК

Фото: Андрей Фёдоров

Как рассказал на БРИФ’24 Руслан Салихов, управляющий директор – главный инженер, член правления ИНК, в этот перечень soft skills входят компетенции по управлению персоналом, командообразованию, работе с коллективом, бюджетом, управлению себестоимостью.

«Прежде чем прийти в компанию, соискатель читает интернет-источники, чтобы понять, что собой представляет потенциальный работодатель. Дальше он устраивается, проходит адаптацию, видит красивый офис, людей, которые говорят о перспективах развития, о диверсификации бизнеса. А потом идет работать «в поле» – и, если там начальник цеха словно из прошлого, у работника возникает когнитивный диссонанс. Поэтому нам важно, чтобы руководитель, который вырос, условно говоря, с позиции слесаря или оператора буровой, владел не только профессиональными компетенциями, но и навыками эффективного управленца», – пояснил Руслан Салихов.

Он добавил, что компания стремится к тому, чтобы руководители среднего звена видели свой цех как ключевую единицу бизнеса, а не просто как людей, которые крутят запорно-регулирующую арматуру или водят автомобили.