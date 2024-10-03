Жители Иркутска могут принять участие в Международном форуме электронной коммерции и ритейла в Ташкенте

С 16 по 17 октября в Ташкенте пройдет Международный форум электронной коммерции и ритейла «Central Asia Retail Week». Иркутян приглашают принять в нем участие.

Организаторами выступают министерство промышленности и торговли РФ, министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.

В двухдневной деловой программе запланированы более 35 экспертных сессий по разным тематическим трекам: ECOM, маркетинг, технологии и инновации, логистика, FINTECH, HR и другие.

Также состоится торгово-закупочная биржа – площадка для деловых переговоров и заключений договоров между ритейлерами и поставщиками.

Для участников форума будут организованы туры в торговые центры Республики Узбекистан, посещение компаний – производителей товаров легкой промышленности, продуктов питания, бытовой техники и электроники.

Для участия необходима предварительная регистрация на сайте.