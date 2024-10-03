Досрочно вышли на пенсию 247 педагогов Иркутской области

Учителя, воспитатели, тьюторы и другие граждане, которые занимаются педагогической деятельностью, могут претендовать на пенсию досрочно независимо от возраста.

Главное условие для назначения пенсии – стаж в профессии 25 лет и необходимое количество пенсионных коэффициентов (в 2024 – 28,2, с 2025 года – 30).

«При выходе учителей на пенсию досрочно, учитывается переходный период. С 2023 года отсрочка после выработки специального стажа составляет пять лет. Например, если педагог выработал стаж в этом году, оформить пенсию он сможет в 2029», – рассказал управляющий Отдалением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.

В педагогический стаж засчитываются периоды повышения квалификации и дополнительного профессионального образования, если в это время работодатели уплачивали страховые взносы. Узнать о выработанном педагогическом стаже можно, заказав выписку из индивидуального лицевого счета (ИЛС) на Госуслугах.

Для назначения досрочной пенсии педагогу необходимо подать заявление. Сделать это можно на портале Госуслуги, в МФЦ или клиентской службе регионального СФР.