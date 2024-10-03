«Монетная неделя» стартует в Иркутской области

С 7 по 20 октября этого года все желающие могут прийти в банки Иркутской области и бесплатно обменять накопившиеся монеты на банкноты или зачислить сумму сданной мелочи на свой банковский счет.

Мелочь будут обменивать также в сетевых магазинах. Выбрать удобный банковский офис или магазин можно на сайте монетнаянеделя.рф.

Всероссийская акция «Монетная неделя» проходит по всей стране при поддержке Банка России. Ее цель – вернуть в денежный оборот монеты от 1 копейки до 10 рублей, которые бездействуют в копилках и кошельках граждан.

В мае-июне этого года жители нашего региона во время такой же акции опустошили свои копилки на 1625 кг мелочи, а общая сумма превысила 1,5 млн рублей.

В октябре в Иркутской области к акции присоединятся около 60 банковских офисов. К обмену принимаются только монеты действующего номинального ряда.