Кредитным каникулам увеличат суммы

В стране выросла средняя величина займов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева.

Пока власти оценивают, насколько увеличить порог, чтобы соблюсти баланс между интересами заемщиков, которые нуждаются в поддержке, и банков. Изменение не должно привести к чрезмерной нагрузке на участников рынка – иначе оно может повлиять на эффективность кредитования и повлечь возможное ужесточение условий по выдаче ссуд.

Алексей Яковлев не исключил, что порог могут изменить уже в этом году.

Напомним, что федеральный закон №106-ФЗ о предоставлении кредитных каникул гражданам, доход которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, вступил в действие с 3 апреля 2020 года.