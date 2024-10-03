Банки выплатят 420 млрд рублей кешбэка по итогам 2024 года

В 2024 году россияне, которые пользуются банковскими программами лояльности, могут получить более 420 млрд рублей, сообщили в ВТБ.

В 2023 году только от 4 крупнейших банков клиенты получили около 200 млрд рублей. В этом году сумма, которую выплатят все банки тем, кто рассчитывается за товары и услуги пластиковыми картами, может вырасти более чем в 2 раза - число тех, кто пользуется тем, что банки готовы платить за лояльность, растет.

Есть три варианта программ лояльности: бонусами, милями или рублями. Бонусы можно тратить в каталоге программы лояльности, мили – на покупку билетов, а рубли по итогам месяца начислят на счет. Например, в опросе ВТБ около 70% клиентов сказали, что предпочитают рублями и с мая банк перешел на рублевые выплаты кешбэка. Кроме него дополнительные рубли за покупки по карте также начисляют Альфа и Т-Банк.

«Сейчас самые востребованные категории для начисления кешбэка у наших клиентов – супермаркеты (59%), ЖКХ (53%), аптеки (48%), покупки на маркетплейсах (35%), покупка одежды, обуви и аксессуаров (32%), АЗС и покупка автотоваров (28%)», – отметил начальник управления "Программы лояльности" банка Роман Синенко.