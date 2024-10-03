Каждый третий иркутянин до 34 лет не носит с собой наличных денег

Цифровизация и развитие банковских сервисов мотивируют иркутян отказаться от купюр и банкнот. Данные приводит Superjob.

56% иркутян обычно носят с собой наличность, причем чаще это мужчины, чем женщины (60% против 52% соответственно). Купюры и монеты чаще носят при себе те, кто старше (57% в возрасте от 45 лет), и те, кто получает от 50 до 100 тыс. руб. (63%).

36% от опрошенных рассказали, что носят в кошельке до 3 тысяч рублей и лишь 5% – более 20 тысяч. За 14 лет инфляция составила более 160%, средняя сумма в кошельках выросла с 2000 до 5000 рублей.

26% горожан вообще не имеют наличных в кармане.

Каждый третий в возрасте до 34 уже отказался от наличности в кармане, среди граждан в возрасте от 35 до 44 лет – каждый четвертый не носит с собой наличных денег (26%), а среди тех, кто старше, – каждый пятый (21%).