В 111 раз вырос трафик криптобирж в Иркутской области в день листинга Hamster Kombat

Размещение мемкоина HMSTR нашумевшего кликер-приложения Hamster Kombat привело к резкому росту интереса жителей страны к криптовалютам. По итогам сентября интернет-трафик на крупнейшие криптоплощадки вырос более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенного трафика абонентов на тематические ресурсы.

Создатели популярного приложения Hamster Kombat («Хомяк») разместили свой мемкоин 26 сентября на восьми мировых биржах по торговле криптовалютами. Мемкоин – разновидность электронной валюты, которая рождается благодаря интернет-мемам или другим трендам. Сегодня существуют десятки шуточных и игровых криптовалют, капитализация которых может достигать нескольких миллиардов рублей.

Оценить денежные успехи Hamster Kombat пока сложно, однако популярность игры вызвала аномальный интерес к криптовалюте в России. Так, в день официального выхода токена HMSTR на биржевые площадки суммарный объём передачи данных с сайтов основных криптобирж в Иркутской области превысил среднесуточные показатели в 111 раз. В целом по стране дневной трафик возрос на 63 %, а его месячный объём по итогам сентября увеличился на 35 % по сравнению с сентябрём прошлого года.

Наиболее востребованным валютным рынком в день начала торгов стала крупнейшая мировая площадка Binance. В РФ на неё пришлось более 45 %, а в Прибайкалье 49 % всех потраченных Гбайт. На второй строчке расположилась Bybit, сгенерировавшая более 30 % трафика в стране и в регионе. Замыкает тройку площадка OKX (13 % всего российского и 9% регионального трафика).

При этом взрывной рост популярности продемонстрировала ещё одна криптобиржа - EBI Exchange, которая не предъявляет жёстких требований к верификации пользователей. В день «выхода хомяка» трафик на эту площадку превысил среднесуточный показатель 2024 года на 611 % по России и на 451 % по Иркутской области. Мобильная игра Hamster Kombat была запущена в Telegram в марте этого года. Игроки могли добывать внутриигровую валюту - мемкоин, многократно нажимая на экран смартфона. По информации ее разработчиков, хотя бы один раз в игру сыграли более 300 миллионов пользователей. Летом мемкоин получил название HMSTR, позже стало известно о предстоящем листинге на биржах. Так у игроков появилась возможность поменять заработанное в ходе «тапания» на другие криптовалюты, что вызвало огромный интерес как у почитателей Hamster Kombat, так и у всего криптосообщества.

В целом интерес россиян к крупным биржам, специализирующимся на виртуальной валюте, вырос по сравнению с 2023 годом. Наибольшую динамику показала площадка OKX: интернет-трафик на неё только за этот сентябрь увеличился на 840 % по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Далее идут BingX (+ 557 %) и Bybit (+ 255 %). С другой стороны, некоторые биржи потеряли часть трафика: Binance (- 18 %), KuCoin (- 31 %) и Kraken (- 42 %).

Аналитика МегаФона также показывает, что операциями с виртуальными деньгами увлекается всё больше россиян. По итогам трёх кварталов 2024 года самыми активными криптотрейдерами помимо москвичей и петербуржцев стали краснодарцы, самарцы и татарстанцы. Прибайкалье по этому показателю заняло 13 место.