Отдел службы ЗАГС на Партизанской в Иркутске отремонтировали за 1,5 млн рублей

После текущего ремонт в Иркутске открылся отдел региональной службы ЗАГС на улице Партизанской. Работы обошлись в 1,5 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Во время ремонта была установлена стойка приема посетителей, оборудована кнопка вызова сотрудников для маломобильных групп населения. Для комфортного нахождения в отделе установили систему кондиционирования помещения. Также на крыльце появилось противоскользящее покрытие.

Всего в 2024 год запланирован ремонт трех отделов службы ЗАГС Иркутской области. В областном бюджете на это предусмотрено 8 миллионов рублей.