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Студентка медвуза в Иркутской области вернула стипендию, которую не платили целый год

В Куйтунском районе студентке медицинского образовательного учреждения не платили стипендию 12 месяцев подряд, в связи с чем она обратилась в прокуратуру, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства Иркутской области.

Установлено, что с жительницей региона был заключен договор о целевом обучении, в котором третьей стороной выступила районная больница и обязалась выплачивать ей стипендию независимо от результатов промежуточной аттестации. Однако меры поддержки медицинским учреждением в течение учебного года студентке не предоставлялись.

Она обратилась в прокуратуру, которая внесла представление об устранении нарушений закона, во исполнение требований которого девушке выплачена стипендия за 12 месяцев обучения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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